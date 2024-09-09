В Пушкине отреставрируют Царский вокзал

«Мы создали фонд, чтобы восстановить Царский вокзал — единственный императорский вокзал в России. Сейчас разрабатывается концепция использования здания после реставрации. Финансирование будет осуществляться за счет городского и федерального бюджета, а также на деньги жертвователей», — сказал Александр Беглов.

Вокзал не использовали с 30-х годов прошлого века. Сейчас там проводят комплексное исследование. Следующие этапы работы — проектирование и реставрация. Здание императорского вокзала в Царском селе полностью восстановят в первозданном виде, включая здание, перрон и уникальные росписи, которые уже частично раскрыты реставраторами.

Реставрация Царского вокзала — один из этапов комплексного развития территории. Сюда же будут входить Федоровский городок, Фермский парк и другие объекты, а также воссозданная историческая железная дорога.

«Сейчас восстанавливаем Царскосельский вокзал. <…> Я думаю, в течение года мы этот объект полностью восстановим, и это будет, конечно, центр притяжения в культурном плане - таких несколько в Царском Селе, в Пушкине. Это будет одной из опорных точек дальнейшего возрождения Федоровского городка и Фермского [парка]», — рассказал для ТАСС депутат Государственной думы РФ Леонид Слуцкий в ходе брифинга попечительского совета фонда «Царскосельский вокзал».

Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Павильон построили в 1911 году в любимом Николаем II «неорусском» стиле. В таком же стиле выполнены Федоровский городок, Ратная палата и казармы Собственного его величества конвоя.