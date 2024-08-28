В Смольном рассказали, как проходит реставрация Музыкального театра имени Шаляпинаа

Театр (бывший Мюзик-Холл) входит в список памятников истории и архитектуры «Народный дом императора Николая II». Ремонт в нем не проводили около 40 лет. Обновления требовали фасад, внутренние помещения, инженерные коммуникации, и современное световое и звуковое оборудование.

«Сохраняя исторический облик и интерьеры, мы обновляем большой и малый залы, гостевые зоны, создаем новое репетиционное пространство под куполом. Применяем уникальную технологию пересадки здания на новый фундамент — это создаст в увеличенной подземной части комфортные фойе для зрителей, помещения для хранения декораций и музыкальных инструментов, позволит разместить нижнюю механизацию сцены и оркестровой ямы», — отметил губернатор Александр Беглов.

На строительной площадке уже провели технически сложный этап — нулевой цикл. Это позволит сформировать новый подземный этаж, в котором разместят помещения для сценического и технического оборудования, а также гардеробы. Площадь здания увеличится с 15 до 21 тысячи квадратных метров. После реконструкции вместимость зала составит 1436 человек. Завершить работы планируют в 2026 году.