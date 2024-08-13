Во дворе Азовского коммерческого банка нашли исторические деревянные витрины

Активисты из группы «SOS СПб Снос» сообщили, что во время ремонта выбросили старинные ограждения рабочих конторских мест, дубовые с резными декоративными элементами. Они входят в предмет охраны памятника — здания Азовского коммерческого банка.

Сотрудники КГИОП выехали на месте после заявления градозащитников, провели проверку и установили, что во дворе, на открытом участке, действительно сложены дубовые ограждения конторских рабочих мест, а сам двор превратился в склад мусора. В ведомстве отметили, что здание и участок находятся в собственности ООО «Коланы 62» и Петербурга.

«Сотрудником КГИОП на место вызвана полиция. Проектная документация на проведение работ в КГИОП не поступала, разрешение не запрашивалось. 2 июля 2024 года КГИОП объявлено предостережение ООО «КОЛАНЫ 62» о недопустимости нарушения обязательных требований Федерального закона № 73-ФЗ и необходимости выполнять работы по сохранению памятника», — добавили в КГИП.

Дальше пройдет подготовка заявления в ГУ МВД с просьбой провести проверку и пресечь противоправные деяния. Кроме того, в комитет по контролю за имуществом отправят обращение с просьбой проверить те помещения здания-памятника, которые принадлежат городу.

Напомним, что здание на Невском проспекте, 62 входит в список памятников регионального значения. Дом построили в 1783 году в стиле раннего классицизма. В 1895 году его купил крупный банкир Яков Поляков и открыл там Азовский коммерческий банк. С 1902 года предприятие не работало, а вместо него появился Северный банк, который существовал и в советское время.