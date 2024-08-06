В Смольном назвали даты завершения реконструкции театра балета имени Якобсона

Театру балета имени Якобсона передали помещения в здании еще в 2002 году. Там с середины 19 века находилось главное управление государственного коннозаводства. Но проект капремонта и реставрации, а также заключение Госэкспертизы, выдали только в 2020. А через год приступили к основным работам, среди которых было и восстановление исторического облика здания. Оно продолжается и по сей день продолжается и сейчас.

Во время работ строители раскрыли архитектурный купол и световой фонарь в ротонде, что позволило увеличить естественное освещение. Также увеличили высоту потолков, а в планах —благоустроить прилегающую дворовую территорию.

«Здания были переданы театру в полуразрушенном состоянии много лет назад. Было много сложных вопросов, но мы сдвинулись с мертвой точки, согласовали проектную документацию и в 2021 году приступили к реставрации. В 2025 полностью завершим все работы. У театра будет свой дом, будут хорошие условия для артистов, которых скоро станет больше», — отметил губернатор Александр Беглов.

Театр основали в 1966 году по инициативе хореографа Леонида Якобсона. Его постановки вошли в список великих балетов ХХ века. Сейчас балетная труппа театра выступает на различных городских площадках, а также гастролирует по стране и за рубежом.