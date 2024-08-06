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Реставрации

Ворота и ограду Павловского парка отреставрируют впервые за почти 30 лет

ГАТИ выдала ордер для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия. Считается, что автором ворот и решеток был Карл Росси, однако документальных подтверждений этому нет.

ГАТИ

Парк обустраивали в 1801-1826 годах. В это время сад с западной стороны павильона Вольер отделяется от парка оградой.

«Ворота и решетки были выполнены из чугуна и стали, окрашены в светло-серый цвет, декоративные детали — в белый. Некоторые исследователи полагают, что наконечники пик были позолочены», — рассказали в ГАТИ.

В 1940 году ограду перенесли к южному флигелю дворца. Она оформляла вход в парк с Садовой улицы, где находится и по сей день. В 1941-1944 годах Павловск оккупировали. За это время парк и сооружения сильно пострадали, в том числе и ограда.

В 1960-х годах ограждение отреставрировали, многие элементы воссоздали заново. В 80-х и 90-х проводился лишь частичный ремонт. С 1998 года реставрационные работы на объекте не велись.

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