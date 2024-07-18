В историческом доме Станового вернули копии деревянных тамбурных дверей

Как написали в группе «Центральный район за комфортную среду обитания», последний раз оригинальные двери видели более 30 лет, на их месте оставалась лишь деревянная коробка.

«Между тем преимущества их наличия в парадной неоспоримо: они сохраняют тепло и создают звукоизоляцию. А значит несомненный плюс, что они снова на месте спустя столько лет», — говорится в публикации.

Новые двери делали с нуля по образцам уже отреставрированных дверей во второй парадной, которые восстанавливали в 2021 году. Все работы оплачивали жильцы исторического дома.

Доходный дом Станового на углу Мытнинской улицы и Старорусского проспекта возвели в 1908 — 1909 годах по проекту архитектора Дмитрия Крыжановского в стиле модерн с элементами неорусского стиля. В 1910 году здесь находилось женское городское училище имени Потехина. Попечителем учебного заведения был Павел Антипович Потехин — петербургский адвокат и общественный деятель. С 2009 года здание признано региональным памятником.