Продолжается снос исторических корпусов завода «Ригель», несмотря на судебный запрет.

Активисты в сообществе «SOS СПБ СНОС» выложили несколько видео, на которых видно, как рабочие демонтируют исторические корпуса, в частности, здания под литерой А, снос которых запретил апелляционный суд несколько дней назад.

UPD: на момент выхода публикации снос прекратился, сообщают очевидцы.

Напомним, исторические корпуса завода «Ригель» временно запретили сносить по решению суда. Второй апелляционный суд общей юрисдикции наложил меры предварительной защиты на три корпуса завода «Ригель» на улице Профессора Попова.

Это временная мера, пока градозащитники пытаются оспорить решение КГИОП не включать корпуса завода в список объектов культурного наследия.

На месте бывшего аккумуляторного завода на Петроградской стороне собираются построить жилой комплекс. Все постройки (кроме водонапорной башни) планируют сносить. Градозащитники через суд пытаются доказать, что здания построены раньше, чем это указано в документации. Так, по официальным данным, корпуса возвели в 1920-х, но активисты утверждают, что здания начали строить еще в конце XIX века, закончили в 1916 году.