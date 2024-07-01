Во что планируют переделать стадион «Петровский»? Рассказывают в Смольном

Как рассказала «Фонтанке» легкоатлетка Наталья Кочанова, что будут проводить реконструкцию стадиона «Петровский», но со сносом здания.

«Вроде как «Петровский» вообще собираются сносить, и это очень грустная история. Мы этим очень недовольны, потому что в Петербурге тренироваться нам больше негде, откровенно говоря…. Его бы реконструировать, и вообще было бы шикарно. Здесь можно было бы даже чемпионат России проводить. Настолько крутой стадион», — заявила Кочанова.

Однако в Смольном эту информацию опровергли: «Прорабатываемые в настоящее время основные условия проекта предполагают именно реконструкцию стадиона. Объект сохранит культурно-спортивную направленность и даст возможность проведения более 20 видов мероприятий. В настоящий момент описание, в том числе технико-экономические параметры объекта с последующим развитием прилегающей территории, находится в стадии проработки».

Пока что в адрес комитета по инвестициям материалы концессии не поступали. Сейчас проходят переговоры с Фондом культурных инициатив «Газпрома», пишут в издании.

«Здание стадиона «Петровский» не является (и никогда не являлось) объектом культурного наследия. Объект расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 (участок ОЗРЗ-2(07)01). В марте 2023 года КГИОП согласован план-график подготовки проекта по созданию культурно-спортивного кластера путем реконструкции стадиона «Петровский» и развития прилегающей территории. Эскизный проект для рассмотрения вопроса о его соответствии режимам зон охраны и подготовки соответствующего заключения до настоящего времени в КГИОП не поступал», — пояснили в КГИОП.

Напомним, что на ПМЭФ 2022 года подписали дорожную карту, согласно которой «Газпром» брал на себя 64 объекта в Петербурге под строительство, реконструкцию и благоустройство. В частности, там значился и «Петровский» с окрестной территорией: в планах была арена на 16 тысяч зрителей, причал реконструировали в «водный центр с инфраструктурой для серфинга как нового олимпийского спорта», а также говорилось о гостинице в 5 звезд и 250 номеров.

Уже в 2023 году город и «Газпром» подписали соглашение о намерениях. Нынешний стадион обещали связать переходом с «Юбилейным». Есть также обсуждение, что проект хотят разделить на две части: концессионную и инвестиционную. Первая — на участке в 5,5 га хотят разместить большая ледовая арена на 16 тысяч зрителей и малая, а также мультимедийный музей спорта, рестораны (включая видовой), тренажерные залы, залы единоборств и паркинг.

Во второй части проекта на 3,4 га (по соседству с малой спортивной ареной, до жилого комплекса Royal Park) планируют сделать мультифункциональную арену на тысячу зрителей, образовательные и досуговые студии, фитнес-центр, гостиницу (для спортсменов и туристов), фуд-молл, некие объекты киберспорта, паркинг и причал.