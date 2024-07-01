Во что планируют переделать стадион «Петровский»? Рассказывают в Смольном

Появилась информация, что стадион планируют сносить ради реконструкции важного здания в центре Петербурга. В Смольном сообщили, это мало похоже на правду, однако изменения в «Петровском» все-таки намечаются. Ждем пятизвездочный отель, ледовую арену или спортивный кластер?
Как рассказала «Фонтанке» легкоатлетка Наталья Кочанова, что будут проводить реконструкцию стадиона «Петровский», но со сносом здания.
«Вроде как «Петровский» вообще собираются сносить, и это очень грустная история. Мы этим очень недовольны, потому что в Петербурге тренироваться нам больше негде, откровенно говоря…. Его бы реконструировать, и вообще было бы шикарно. Здесь можно было бы даже чемпионат России проводить. Настолько крутой стадион», — заявила Кочанова.
Однако в Смольном эту информацию опровергли: «Прорабатываемые в настоящее время основные условия проекта предполагают именно реконструкцию стадиона. Объект сохранит культурно-спортивную направленность и даст возможность проведения более 20 видов мероприятий. В настоящий момент описание, в том числе технико-экономические параметры объекта с последующим развитием прилегающей территории, находится в стадии проработки».
Пока что в адрес комитета по инвестициям материалы концессии не поступали. Сейчас проходят переговоры с Фондом культурных инициатив «Газпрома», пишут в издании.
«Здание стадиона «Петровский» не является (и никогда не являлось) объектом культурного наследия. Объект расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 (участок ОЗРЗ-2(07)01). В марте 2023 года КГИОП согласован план-график подготовки проекта по созданию культурно-спортивного кластера путем реконструкции стадиона «Петровский» и развития прилегающей территории. Эскизный проект для рассмотрения вопроса о его соответствии режимам зон охраны и подготовки соответствующего заключения до настоящего времени в КГИОП не поступал», — пояснили в КГИОП.
Напомним, что на ПМЭФ 2022 года подписали дорожную карту, согласно которой «Газпром» брал на себя 64 объекта в Петербурге под строительство, реконструкцию и благоустройство. В частности, там значился и «Петровский» с окрестной территорией: в планах была арена на 16 тысяч зрителей, причал реконструировали в «водный центр с инфраструктурой для серфинга как нового олимпийского спорта», а также говорилось о гостинице в 5 звезд и 250 номеров.
Уже в 2023 году город и «Газпром» подписали соглашение о намерениях. Нынешний стадион обещали связать переходом с «Юбилейным». Есть также обсуждение, что проект хотят разделить на две части: концессионную и инвестиционную. Первая — на участке в 5,5 га хотят разместить большая ледовая арена на 16 тысяч зрителей и малая, а также мультимедийный музей спорта, рестораны (включая видовой), тренажерные залы, залы единоборств и паркинг.
Во второй части проекта на 3,4 га (по соседству с малой спортивной ареной, до жилого комплекса Royal Park) планируют сделать мультифункциональную арену на тысячу зрителей, образовательные и досуговые студии, фитнес-центр, гостиницу (для спортсменов и туристов), фуд-молл, некие объекты киберспорта, паркинг и причал.
Комментарии (0)