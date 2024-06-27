18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

В Смольном рассказали о судьбе построек бывшего завода Людвига Нобеля на Выборгской стороне

Речь идет об Экспериментальном цехе и Чугунолитейном цехе на Большом Сампсониевском проспекте, 30А и 30Б. Пока на Чугунолитейном цехе завершили противоаварийные работы, а вот Экспериментальный пока ждет этого этапа реставрации.

Яндекс. Панорамы

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) рассказали, что оба здания-памятника (Чугунолитейный и Экспериментальный цеха), расположенных на территории бывшего механического завода «Людвиг Нобель», который с 1918 года известен как машиностроительный завод «Русский дизель», находятся в частной собственности.

Пока первоочередные противоаварийные работы провели только на территории Чугунолитейного цеха.

«Согласно разработанным документам и выводам специалистов, предполагались демонтаж аварийных конструкций объекта, установка дополнительных удерживающих конструкций (контрфорсов), консервация и усиление сохраняемых элементов», – рассказали в КГИОП для «Петербургского дневника».

Напомним, что в 2023 году комитет выдал задание на разработку проектной документации для проведения ремонта и реставрации, а также приспособление Чугунолитейного цеха под современное использование.

«В марте этого года комитет выдал разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ в рамках разработки проектной документации по Чугунолитейному цеху», – рассказали в комитете.

Однако в КГИОП пока не поступало запросов на проведение противоаварийных и последующих работ, в том числе реставрационных, на Экспериментальном цеху.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: