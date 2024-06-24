Фасад здания притча Иоанновского монастыря будут реставрировать на Петроградской стороне

Здание построили в 1903 году. Его использовали для проживания членов причта и их семей, а также в хозяйственных целях.

«В советское время здание было занято разными учреждениями: общежитие, швейный цех, квартиры, театр, ДОСААФ, вычислительный центр. В разные годы находилось более двадцати различных организаций», — рассказали в ГАТИ.

В конце 1980-х монастырь вернули епархии. Здание включили в перечень объектов культурного наследия в 1992 году.