Фасад здания притча Иоанновского монастыря будут реставрировать на Петроградской стороне

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер для установки строительных лесов в рамках реставрации здания на улице Профессора Попова. Завершить работы должны к 16 апреля 2025 года.
Здание построили в 1903 году. Его использовали для проживания членов причта и их семей, а также в хозяйственных целях.
«В советское время здание было занято разными учреждениями: общежитие, швейный цех, квартиры, театр, ДОСААФ, вычислительный центр. В разные годы находилось более двадцати различных организаций», — рассказали в ГАТИ.
В конце 1980-х монастырь вернули епархии. Здание включили в перечень объектов культурного наследия в 1992 году.
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