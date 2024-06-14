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Реставрации

Заброшенное здание «Ушаковских бань «Гигант» собираются восстанавливать

ГАТИ Петербурга выдал ордер для обеспечения работ по сохранению объекта культурного наследия на улице Зои Космодемьянской, 7. Противоаварийные мероприятия планируют завершить уже к 11 сентября 2024 года.

ГАТИ
ГАТИ

Информация о планах по реконструкции Ушаковских бань появилась еще в ноябре 2022 года. За год до этого компания «ТЭРОС» выкупила здания бань на торгах за 38 млн рублей. Почти все постройки Ушаковских бань (кроме дворовых флигелей) входят в состав регионального памятника архитектуры. Здания предложили переделать под физкультурно-оздоровительный комплекс, сохранив функцию бани.

Бани «Гигант» возвели в 1928-1930 годах в стиле ленинградского конструктивизма по проекту архитектора Александра Никольского. На момент постройки это было крупнейшее учреждение подобного рода в Ленинграде. В народе здание прозвали «Ушаковские бани», из-за того, что до 1952 года улица Зои Космодемьянской носила название Ушаковская, происходившее от фамилии купца Ушакова, владевшего несколькими домами на улице.

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