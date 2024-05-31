18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Четвертую сцену Мариинского театра собираются разместить в доме Иоффа на Лермонтовском проспекте

В Петербурге представили проект новой сцены Мариинского театра. Планируют сохранить главный вход в здание со стороны Садовой улицы и обустройство входной группы с навесом, а концертный зал на 1 тысячу мест переделают заново.

ООО "НииПИ Спецреставрация"

«НииПИ Спецреставрация» на заседании городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) представила концепцию реставрации и приспособления выявленного памятника дома Иоффа на Лермонтовском проспекте, 14 к современному использованию.

В проекте предусмотрели пожелания заказчика по сохранению исторической структуры здания, в частности, главного входа в здание со стороны Садовой улицы и устройство входной группы с навесом.

Концертный зал на 1 тысячу мест будут устраивать заново, а также в планах переоборудовать сцену и увеличить ее по ширине за счет демонтажа внутренней лестницы, уровней и капитальных стен. Перед сценой сделают оркестровую яму, а над сценой — пространство для декораций и кулис. При этом, концепция проекта — не окончательная. Это один из множества вариантов, которые сейчас рассматривают, пишет «Деловой Петербург». Руководитель «НИиПИ Спецреставрация» Игорь Пасечник подчеркнул, что проект по дому Иоффа пока не готов.

Бывший вице-губернатор Петербурга, а ныне помощник художественного руководителя Мариинского театра по строительно-инвестиционной деятельности Марат Оганесян рассказал, что новая сцена нужна, чтобы закрыть на реставрацию историческое здание театра.

«Дело в том, что исторический театр с 2010 года стоял на реконструкции, <...> и каждый год мы проводим много мероприятий, чтобы здание поддерживать (в надлежащем состоянии)», — отметил Оганесян для «Фонтанки».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: