Мемориальный музей-дача Пушкина откроется после реставрации

Построенный в 1827 году архитектором Василием Горностаевым для камердинера Николая I Якова Китаева дом вскоре после скоропостижной кончины владельца был передан вдове Анне Китаевой. В этом же году Александр Пушкин снимает в нем 8 комнат и переезжает с Натальей Гончаровой. За лето и осень в этой резиденции поэт окончил роман «Евгений Онегин», начал писать повесть «Рославлев» и подготовил к печати «Повести Белкина». Как замечал он в дальнейшем: «Мы здесь живём тихо и весело, будто в глуши деревенской; насилу до нас и вести доходят…». Мемориальный музей «Дача А. С. Пушкина» здесь разместился в 1958 году, а в 1976 году был полностью передан Всероссийскому музею Пушкина. Здание, ставшее одним из многочисленных филиалов, реставрировалось всего единожды и в 1981 году открыло двери мемориальной экспозиции для широких масс.

«Деревянная дача Китаевой в Царском Селе, где Пушкин провел с Натальей Николаевной самое счастливое лето, свое первое лето в семейной жизни, давно нуждалась в реставрации. Сейчас работы идут, и я рад сообщить, что к 6 июня она уже будет в полном блеске. А вообще, работу планируется сдать даже раньше – где-то в мае все должно быть готово», – отметил директор музея Сергей Некрасов в материале для ТАСС.