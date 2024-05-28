Мальцевский рынок на Некрасовской улице ренонсируют под гастромаркет

Как пишет «КоммерсантЪ», компания «Агна груп» (управляет Василеостровским и Московским рынками) Александра Шавлиашвили забрала под управление Мальцевский рынок на улице Некрасова, 52. Тут планируют открыть гастропространство с торговыми рядами.

Действующие арендаторы сохранятся, а часть площадей отдадут под ресторанные корнеры. Это будет флагманский проект компании с точки зрения масштаба проекта и локации, пояснил Шавлиашвили. Начать реконструкцию здания планируют в 2025 году, завершить — в течение года. Инвестиции в проект могут составить 860 млн рублей.