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Реставрации

Особняк Кочубея в Пушкине открывают после реставрации

Снова заработает терраса и сад дачи Кочубея. Восстановление фасада заняло два года. При этом реставрация дачи не закончилась: сейчас идет работа над проектом восстановления интерьеров.

Здание, в котором расположен «Кочубей-центр» — памятник архитектуры федерального значения. Особняк строили в начале XX века по проекту известных архитекторов — Александра Таманова и Николая Лансере. Реставрация фасада проводилась два года, но и она еще не закончилась: сейчас идет работа над проектом восстановления интерьеров.

Культурно-образовательная площадка Высшей школы экономики «Кочубей-центр» возвращает старинному зданию заложенные идеи и смыслы. Потомственный дворянин, церемониймейстер Николая II Василий Петрович Кочубей строил свой дворец как центр культурной жизни Царского Села. Спустя столетие неоклассический особняк снова принимает значимые культурные события с участием лучших музыкантов Петербурга, рассказали в НИУ ВШЭ Петербурга.

По случаю завершения реставрации 19 мая в «Кочубей-центре» в Пушкине пройдет концерт-променад, который откроет после реставрации двери на террасу и в сад дачи Кочубея.

Гостей концерта ждет музыкальная программа из произведений Сен-Санса, Моцарта, Лядова. С программой выступят петербургские музыканты Александр и Вероника Пироженко с сыном Михаилом, а в антракте устроят прогулку в весенний парк, который после двухгодичного перерыва вновь откроют для посетителей.

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