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Реставрации

Русскому музею придется отреставрировать ферму императрицы Марии Федоровны

Решением Арбитражного суда здание-памятник федерального значения «Ферма с прудом» в поселке Тярлево в Пушкинском районе должны отреставрировать в течение трех лет.

Яндекс. Панорамы

Обязательство по реставрации исторического здания наложили на Государственный Русский музей. Двухэтажное деревянное здание фермы, ранее принадлежавшее императрице Марии Федоровне, передали музею в 1995 году.

Историческое здание возвели в 1803 году, реконструировали по проекту архитектора Карла Росси в 1834 году. Сейчас фасады очень сильно повреждены: на них есть следы биопоражения деревянных конструкций, краска отслаивается и слоится, деревянные элементы здания во многих местах отошли от основы, есть повреждения на металлической кровле, декоративные элементы кровли неустойчивы.

В 2003-2006 годах фасады здания отреставрировали и привели в порядок интерьеры дома. По условиям охранного обязательства музей должен был до сентября 2021 года выполнить реставрационные работы на объекте.

В декабре 2023 года КГИОП установил, что работы по сохранению памятника не провели. А проектная документация на реставрацию с комитетом не проходила согласований, задание и разрешение на проведение работ не выдавали. Поэтому в феврале чиновники обратились в суд. Арбитражный суд постановил назначить ежемесячный штраф 50 тысяч рублей, если работы не будут завершены в установленный срок.

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