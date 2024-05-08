Русскому музею придется отреставрировать ферму императрицы Марии Федоровны

Обязательство по реставрации исторического здания наложили на Государственный Русский музей. Двухэтажное деревянное здание фермы, ранее принадлежавшее императрице Марии Федоровне, передали музею в 1995 году.

Историческое здание возвели в 1803 году, реконструировали по проекту архитектора Карла Росси в 1834 году. Сейчас фасады очень сильно повреждены: на них есть следы биопоражения деревянных конструкций, краска отслаивается и слоится, деревянные элементы здания во многих местах отошли от основы, есть повреждения на металлической кровле, декоративные элементы кровли неустойчивы.

В 2003-2006 годах фасады здания отреставрировали и привели в порядок интерьеры дома. По условиям охранного обязательства музей должен был до сентября 2021 года выполнить реставрационные работы на объекте.

В декабре 2023 года КГИОП установил, что работы по сохранению памятника не провели. А проектная документация на реставрацию с комитетом не проходила согласований, задание и разрешение на проведение работ не выдавали. Поэтому в феврале чиновники обратились в суд. Арбитражный суд постановил назначить ежемесячный штраф 50 тысяч рублей, если работы не будут завершены в установленный срок.