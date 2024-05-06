Из заброшенного особняка Брусницыных на Васильевском острове хотят сделать общественное пространство

Стало известно, что Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) передало в аренду особняка Брусницыных, который находится на углу Косой и Кожевенной линий, ООО «Центр Регистрации Недвижимости "Контакт"». Договор заключили еще в августе 2023 года на 25 лет, пишет «Фонтанка». Согласно контракту, к лету 2025 года арендатор должен подготовить и согласовать научно-проектную документацию, а к лету 2028 года — выполнить работы по сохранению объекта.

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) сообщили, что в марте 2024 года по заявлению АУИПИК было выдано задание на ремонт, реставрацию и приспособление объекта для современного использования.

Дом построили в середине 19 века, он принадлежал купеческой семье Брусницыных и располагался напротив принадлежавшего им кожевенного завода. В 1880-х годах здание перестроили в стиле эклектики. Парадная столовая здесь оформлена в стиле позднего ренессанса: в ней сохранился буфет, а стены украшают резные деревянные панели ручной работы. Танцевальный или Белый зал выполнен в стиле Людовика XV, стены, двери и потолки обильно украшены лепниной с растительными орнаментами и мифическими мотивами. Гостиных в особняке было несколько, но сохранилась только одна – она выполнена в стиле рококо и оформлена в теплых коричневых тонах.

В советское время в особняке находилась администрация предприятия, но часть исторической отделки и мебели уцелела. Позже здание сдавала коммерческим фирмам и даже снимали несколько исторических фильмов – например, картину о Бродском Ренаты Литвиновой.

Особняк Брусницыных арендовала ООО «ЦРН «Контакт», директором которой выступает Роман Романов. Он отметил, что реставрировать здание будут на средства частного инвестора. Предполагается, что особняк переделают под общественное пространство «в той же логике, как Севкабель». В помещениях, где не сохранились исторические интерьеры, разместятся рестораны, кафе и дизайн-студии.