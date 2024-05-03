Фасад исторического доходного дома барона фон Бессера у метро «Владимирская» отреставрируют

ГАТИ выдала ордер для обеспечения работ на объекте культурного наследия «Доходный дом барона фон Бессера И.В.». Работы должны завершить до 26 сентября 2024 года на восточном фасаде здания, обращенного на Владимирскую площадь.

Иван Викторович фон Бессер занимал высокий государственный пост, был действительным статским советником Канцелярии Его Императорского Величества Николая I. Здание на Владимирском проспекте, 19 он купил 1894 году. В том же году чиновник объявил конкурс на проведение реконструкции, в котором участвовали более 90 архитекторов.

«Однако после выбора проектов, владелец здания все же решил обратиться к архитектору Карлу Аллану Шульману, работающему в стиле северного модерна. В здании надстроили два этажа, а также создали оригинальную композицию фасада. А после перестроили и внутри. Сейчас в здании расположен ТК "Владимирский пассаж"», — отметили в ГАТИ.