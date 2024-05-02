Из зданий «Красного треугольника» собираются сделать коворкинги и жилые дома

Сейчас ведут разработку архитектурной концепции преобразования бывшего предприятия «Красного треугольника», рассказала представитель компании-инвестора Елена Державицкая для «Петербургского дневника».

«Согласно ей, исторические корпуса «Красного треугольника», которые находятся в собственности компании, будут отреставрированы и приспособлены под современное использование в виде коворкингов, гостиниц, ретейла и других различных общественных зон. Кроме того, в них планируется реализовать жилую функцию. На примыкающей территории также планируется построить и новые объекты. Учитывая масштаб проекта, на такой площади появляется возможность реализовать концепцию «города в городе», которая позволяет резидентам комплекса и его посетителям получить весь спектр услуг и активностей, требуемых современному жителю мегаполиса», — отметила Елена Державицкая.

Эксперт отметила, что будущая концепция распространится на объекты культурного наследия и в примыкающую зону комплексного развития территории. Проект должен решить проблемы депрессивной территории и структурировать квартал в комплексе. Также по задумке авторов концепции новые здания должны помочь в устойчивом развитии города.

«Представляется интересным создание первого в России масштабного линейного парка в русле Обводного канала, примером таких решений могут быть линейные парки в городе Сеуле (с использованием водного пространства ручья) и в городе Валенсия (осушенное русло реки Турия). Данный вопрос требует дополнительного изучения общественного мнения. Также концепцией предусматривается формирование пешеходной зоны, путем развития улицы Циолковского из центра города через получаемый общественно-культурный кластер в парк «Екатерингоф», – сказала Елена Державицкая.