Из морга в Кронштадте хотят сделать музей

Принять участие в конкурсе могут студенты вузов и средних специальных учебных заведений, которые учатся на направлениях «Дизайн», «Архитектура», «Музейное дело и охрана памятников». Заявки будут принимать до 31 мая, прием работ завершится 30 августа, а итоги конкурса подведут 10 октября 2024 года. Заказчиком проекта выступает приход храма Николая Чудотворца в Кронштадте, пишет «Фонтанка».

«Поиск идей оформления уникального музея, сочетающего материалистическую научную тематику, отражение земного пути подвижников отечественной эпидемиологии, духовную составляющую врачебного служения и перехода к вечной жизни в памяти потомков», — сказано в техзадании одной из целей конкурса.

Здание Анатомического театра при Морском госпитале возвели в 1849-1852 годах, а в 1905 году заложили храм по проекту архитектора Василия Косякова. Он был пристроен к Анатомическому театру, где проводились отпевания.

Храм прекратил работу в 1924 году, а в советское время здание использовали под помещения для прощания с умершими. В 90-х годах и анатомический театр, и храм были на балансе Минобороны, и в 2009 году ведомство заключило с петербургской епархией РПЦ соглашение о проведении в храме богослужений.