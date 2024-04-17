В доходном доме у метро «Лиговский проспект» после ремонта заработает театр

По информации системы «Контур.Закупки», СПб ГБУК «СПб театр "Суббота"» запустило конкурс на разработку проекта по капитальному ремонту помещений и приспособлению их под театр. Работу по проектированию оцениваются в 6 млн рублей, пишет «Деловой Петербург».

В проекте должны предусмотреть большой зал на 150 мест и малый на 50 мест. В обоих залах необходимо оборудовать проекторами и другими современными сценическими системами. Кроме того, в здании должны быть репетиционные пространства, артистические уборные, склад декораций и другие служебные помещения. Также предлагают предусмотреть место под кафе и сделать дополнительные входы со двора. Проектную документацию необходимо подготовить к апрелю 2025 года и согласовать к декабрю того же года.

Здание на улице Константина Заслонова создал в 1906 году в стиле модерн архитектор Алексей Шильцов. С 1998 года часть помещений во дворовой части занимало муниципальное предприятие «Музыкальный театр "Старый Петербург"».