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Реставрации

В доходном доме у метро «Лиговский проспект» после ремонта заработает театр

Историческое здание на улице Константина Заслонова, 15 должны приспособить под нужды государственного театра «Суббота». От подрядчика просят, чтобы в проекте были предусмотрены два зала: на 150 и 50 мест. Их необходимо оборудовать проекторами и другими современными сценическими системами.

Яндекс. Панорамы

По информации системы «Контур.Закупки», СПб ГБУК «СПб театр "Суббота"» запустило конкурс на разработку проекта по капитальному ремонту помещений и приспособлению их под театр. Работу по проектированию оцениваются в 6 млн рублей, пишет «Деловой Петербург».

В проекте должны предусмотреть большой зал на 150 мест и малый на 50 мест. В обоих залах необходимо оборудовать проекторами и другими современными сценическими системами. Кроме того, в здании должны быть репетиционные пространства, артистические уборные, склад декораций и другие служебные помещения. Также предлагают предусмотреть место под кафе и сделать дополнительные входы со двора. Проектную документацию необходимо подготовить к апрелю 2025 года и согласовать к декабрю того же года.

Здание на улице Константина Заслонова создал в 1906 году в стиле модерн архитектор Алексей Шильцов.  С 1998 года часть помещений во дворовой части занимало муниципальное предприятие «Музыкальный театр "Старый Петербург"».

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