Музей Академии художеств будут реставрировать с привлечением денег из федеральной казны

Документ, предусматривающий выделение средств на реконструкцию музея Академии художеств, подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительство России. Работы выполнят в рамках госпрограммы «Строительство», запущенной с 2023 года.

«В числе объектов культуры, добавленных в перечень, — реконструкция здания Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении представителей правительства.

В списке объектов, которые восстановят в 2024-2028 годах, более 5 тысяч зданий. Из федерального бюджета на реализацию программы выделят около 4,7 трлн рублей, причем более 1 трлн рублей — уже в 2024 году.