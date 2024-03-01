18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

В доме Пашкова впервые проведут масштабную реставрацию парадной лестницы

Специалисты приведут в порядок перекрытия, воссоздадут поврежденный протечками декор кессонированных потолков, восстановят штукатурную отделку стен. А уже сейчас на реставрацию отправили люстру и торшер парадной лестницы.

Пресс-служба КГИОП

В пресс-службе КГИОП также сообщили, какие еще работы будут проводить в здании. В частности, на первом этаже приведут в порядок пол терраццо, на втором этаже заменят советский паркет на дубовый, исторического рисунка «косая корзинка», который обнаружили во время исследований.

Ступени отреставрируют с использованием вставок из оригинального камня того же месторождения, что и при строительстве лестницы — путиловского известняка. А еще в планах привести в порядок два примыкающих к лестнице помещения на втором этаже.

Светильники и перила отправят в мастерские для реставрации. Утраченные элементы ограждения воссоздадут из меди: в подлинном материале. Мастерам уже отправили люстру и торшер парадной лестницы дома Пашкова (Департамента уделов). Их будут расчищать и детально обследовать.

В планах на 2025 год приступить к реставрации вестибюля дома Пашкова, в том числе к восстановлению скульптур зубров на устоях лестницы.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: