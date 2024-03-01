В доме Пашкова впервые проведут масштабную реставрацию парадной лестницы

В пресс-службе КГИОП также сообщили, какие еще работы будут проводить в здании. В частности, на первом этаже приведут в порядок пол терраццо, на втором этаже заменят советский паркет на дубовый, исторического рисунка «косая корзинка», который обнаружили во время исследований.

Ступени отреставрируют с использованием вставок из оригинального камня того же месторождения, что и при строительстве лестницы — путиловского известняка. А еще в планах привести в порядок два примыкающих к лестнице помещения на втором этаже.

Светильники и перила отправят в мастерские для реставрации. Утраченные элементы ограждения воссоздадут из меди: в подлинном материале. Мастерам уже отправили люстру и торшер парадной лестницы дома Пашкова (Департамента уделов). Их будут расчищать и детально обследовать.

В планах на 2025 год приступить к реставрации вестибюля дома Пашкова, в том числе к восстановлению скульптур зубров на устоях лестницы.