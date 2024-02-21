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Реставрацию дворца Монплезир в Петергофе закончат к 2027 году

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга (ГАТИ) выдала ордер для работ по сохранению дворца Монплезир. Реставрацию должны начать с 1 апреля 2024 года.

Shutterstock.com (Lobachad)

Для проведения работ в Нижнем парке разместят бытовой городок, однако после специалисты восстановят газон на площади 240 квадратных метров. Работы продлятся с 1 апреля 2024 года по 30 августа 2027 года, сообщили в ГАТИ.

Подрядчику необходимо за 3,5 года отреставрировать кирпичную кладку стен и сводов, штукатурную отделку стен и потолков, лепнину и другие декоративные элементы. Также во дворце обновят инженерные системы. На эти цели собираются потратить порядка 218,7 млн рублей. Согласно техническому заданию, источником финансирования реставрации станет государственная субсидия, а также собственные средства ГМЗ «Петергоф».

Дворец Монплезир входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Монплезир». Здание построили в 1714-1723 годах. Дворец считался любимым загородным имением Петра I.

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