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Реставрации

Когда завершится реставрация Новой Голландии? Рассказали в Смольном

Восстановление продлится до 2031 года, на данный момент реализовали три из пяти очередей проекта.

Shutterstock.com (Stanislav Samoylik)

В комитете по инвестициям на запрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского ответили, что сроки реставрации пространства «Новая Голландия» продлили до 2031 года, пишет «Фонтанка». Ранее утверждалось, что работы на острове завершит к 2028 году.

«Реализованы три очереди проекта из пяти. Продолжается работа», — сказано в документе. Указаны сроки с 2010 по 2031 годы, а размер инвестиций в проект составляет порядка 14 млрд рублей.

На сайте Новой Голландии указано, что с 2021 по 2025 год на острове должен проходить третий и завершающий этап реставрации. За это время планировали восстановить здания вокруг арки Валлен-Деламота XVIII века. Однако летом 2022 года управляющая компания «Новая Голландия: культурная урбанизация» приостановила все реставрационные работы. Летом 2023 года реализацию нескольких проектов по расширению известных общественных пространств в Петербурге временно «заморозили». В том числе и на Новой Голландии.

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