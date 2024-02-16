В Меншиковом бастионе Петропавловской крепости может появиться музей археологии

В описании концепции говорится, что вход для посетителей музея появится с внутренней стороны правого фланка (стороны укрепления). Входная группа, гардероб и кассы разместят в казематах. Из вестибюля посетители могут проследовать двумя маршрутами: либо пройти в пространство Петровской куртины (там основную часть занимают помещения временных экспозиций с возможным расположением открытого лектория и открытого фондохранилища), либо в объем шпица бастиона. Там хотят разместить основное выставочное пространство.

Шпиц разделен на две зоны: археологических раскопок и реконструкции деревоземляной крепости. В первой части может появиться «макет» частичного воссоздания шпица деревоземляной крепости в исторических габаритах, «с устройством деревянных клетей вдоль валганговой стены и насыпного вала со стороны эскарповой стены».

Левый фас предлагают отдать под сохранение и музеефикацию части деревоземляного вала, открытый показ археологических раскопок «дневной» поверхности Петровской эпохи и крупноформатные экспонаты. Две зоны разделяет стеклянная перегородка, которая позволяет рассмотреть реконструируемый объем вала в разрезе.

В проекте, который подготавливало архитектурное бюро «Студия 44», говорится, что конструктивные и объемно-планировочные решения концепции — предварительный вариант, который требует дальнейшей проработки. Музей археологии в Меншиковом бастионе должен стать филиалом Музея истории Санкт-Петербурга.

Эту же информацию подтвердила «Фонтанке» начальница отдела археологии Музея истории Петербурга Ярослава Былинкина, предложенная концепция — предварительный вариант. Также она отметила, что планируемые сроки открытия музея (2028 год) остаются актуальными.