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Реставрации

В доме на Боровой улице разбили стеклянные витражи XX века во время ремонта

Здание на Боровой улице, 9 построили в 1900 году по проекту техника Михаила Андреева. Оно не включено в список объектов культурного значения, но в нем сохранились детали, в частности, витражи эпохи модерна с цветами.

В Telegram-канале «Витражи в России» отметили, в доме до недавнего времени было два витража. Отмечается, что разбили то окно, которое выходило на лестницу.

Так его описывают на портале «Витражи России»: «В окне лестничного объема на площадке 4-5-го этажа находится высокое полуциркульное окно. Стекла с узором находятся в глухой фрамуге и двух секциях под нею. Рисунок на стекле представляет собой композицию в стиле модерн растительного характера. Рисунок мог быть нанесен на прозрачное оконное стекло краской по трафарету или травлением. Для внесения определенности в вопрос о технике создания необходим осмотр с близкого расстояния». Хотя витражи были забрызганы краской, при этом сохраняли свою целостность.

Накануне стало известно, что при демонтаже окна, разбили витражи, и также пострадала рама. В доме находится еще одно похожее декоративное стекло — фрамуга над дверью парадного окна. На стекле изображена широкая ваза с цветами, от которой симметрично расходятся пышные завитки с листьями аканта и других растений. Рисунки были выполнены в технике травления или пескоструйной обработки.

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