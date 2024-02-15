В доме на Боровой улице разбили стеклянные витражи XX века во время ремонта

В Telegram-канале «Витражи в России» отметили, в доме до недавнего времени было два витража. Отмечается, что разбили то окно, которое выходило на лестницу.

Так его описывают на портале «Витражи России»: «В окне лестничного объема на площадке 4-5-го этажа находится высокое полуциркульное окно. Стекла с узором находятся в глухой фрамуге и двух секциях под нею. Рисунок на стекле представляет собой композицию в стиле модерн растительного характера. Рисунок мог быть нанесен на прозрачное оконное стекло краской по трафарету или травлением. Для внесения определенности в вопрос о технике создания необходим осмотр с близкого расстояния». Хотя витражи были забрызганы краской, при этом сохраняли свою целостность.

Накануне стало известно, что при демонтаже окна, разбили витражи, и также пострадала рама. В доме находится еще одно похожее декоративное стекло — фрамуга над дверью парадного окна. На стекле изображена широкая ваза с цветами, от которой симметрично расходятся пышные завитки с листьями аканта и других растений. Рисунки были выполнены в технике травления или пескоструйной обработки.