За проект — от его концепции до строительных и инженерных работ — отвечала компания Pridex. По словам управляющего директора Дмитрия Вишнякова, создавая «инновационное рабочее пространство», проектировщики стремились также бережно сохранить архитектурное наследие и тем самым вдохнуть в него новую жизнь. Так получилось «сбалансированное функциональное пространство, которое в первую очередь нацелено на развитие человеческого потенциала».

«За девять месяцев была проделана огромная работа: расширена общая площадь офиса, улучшены условия для работы, открылась одна из самых знаковых локаций Дома Зингера — атриум. Также мы открыли спортзал, массажный кабинет, новые кофе-поинты с фреш-баром и лаундж-зону с библиотекой и видеоиграми. Благодаря реновации офис в Доме Зингера стал таким же технологичным, как и другие офисы соцсети в Санкт-Петербурге, но при этом сохранил дух и облик одного из самых узнаваемых зданий города», — отметила HR-директор ВКонтакте Юлия Брук.