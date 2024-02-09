Компания сохранила исторический облик всех важных для исторического здания помещений, включая купол. На стенах появилась графика с достопримечательностями города и другими офисами компании — так ВКонтакте отдает дань Петербургу и подчеркивает историческую важность города как родины соцсети.
Модернистский Дом Зингера углу Невского проспекта и набережной канала Грибоедова был построен в 1902-1904 годах по проекту архитектора Павла Сюзора для компании «Зингер». Здание является одной из самых известных достопримечательностей города и носит статус памятника архитектуры федерального значения. Здесь располагается исторический книжный, который отсчитывает свою историю с 1919 года, когда в здании «Зингера» получило прописку издательство «Петрогосиздат», — при нем на двух нижних этажах открылся книжный магазин: здесь бывали Даниил Хармс, Самуил Маршак и Алексей Толстой. В 2010 году в Доме Зингера прописалась и соцсеть ВКонтакте, разместившая здесь свою штаб-квартиру. Еще два офиса соцсети позже открылись в универмаге «У Красного моста» и на Большой Морской улице.
Как рассказали «Собака.ru» в команде ВКонтакте, основная философия реновации — расширение и модернизация офисной площади с упором на технологичность и сохранение исторического наследия здания. В рамках реновации были открыты новые рабочие пространства и места отдыха, улучшена инфраструктура, обновлены мебель и оборудование. Для повышения комфорта сотрудников в офисе появились передовые системы шумоподавления, эргономичные рабочие пространства, хот-дески, шумоизоляционные пространства для телефонных звонков, новые переговорные и мягкие зоны.
За проект — от его концепции до строительных и инженерных работ — отвечала компания Pridex. По словам управляющего директора Дмитрия Вишнякова, создавая «инновационное рабочее пространство», проектировщики стремились также бережно сохранить архитектурное наследие и тем самым вдохнуть в него новую жизнь. Так получилось «сбалансированное функциональное пространство, которое в первую очередь нацелено на развитие человеческого потенциала».
«За девять месяцев была проделана огромная работа: расширена общая площадь офиса, улучшены условия для работы, открылась одна из самых знаковых локаций Дома Зингера — атриум. Также мы открыли спортзал, массажный кабинет, новые кофе-поинты с фреш-баром и лаундж-зону с библиотекой и видеоиграми. Благодаря реновации офис в Доме Зингера стал таким же технологичным, как и другие офисы соцсети в Санкт-Петербурге, но при этом сохранил дух и облик одного из самых узнаваемых зданий города», — отметила HR-директор ВКонтакте Юлия Брук.
Комментарии (0)