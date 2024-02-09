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Реставрации

«Собака.ru» показывает, как изменилась штаб-квартира ВКонтакте в Доме Зингера после реновации

Компания сохранила исторический облик всех важных для исторического здания помещений, включая купол. На стенах появилась графика с достопримечательностями города и другими офисами компании — так ВКонтакте отдает дань Петербургу и подчеркивает историческую важность города как родины соцсети.

Изобажение предоставлено «Собака.ru» командой ВКонтакте
Изобажение предоставлено «Собака.ru» командой ВКонтакте

Модернистский Дом Зингера углу Невского проспекта и набережной канала Грибоедова был построен в 1902-1904 годах по проекту архитектора Павла Сюзора для компании «Зингер». Здание является одной из самых известных достопримечательностей города и носит статус памятника архитектуры федерального значения. Здесь располагается исторический книжный, который отсчитывает свою историю с 1919 года, когда в здании «Зингера» получило прописку издательство «Петрогосиздат», — при нем на двух нижних этажах открылся книжный магазин: здесь бывали Даниил Хармс, Самуил Маршак и Алексей Толстой. В 2010 году в Доме Зингера прописалась и соцсеть ВКонтакте, разместившая здесь свою штаб-квартиру. Еще два офиса соцсети позже открылись в универмаге «У Красного моста» и на Большой Морской улице.

Изобажение предоставлено «Собака.ru» командой ВКонтакте
Изобажение предоставлено «Собака.ru» командой ВКонтакте
Изобажение предоставлено «Собака.ru» командой ВКонтакте
Изобажение предоставлено «Собака.ru» командой ВКонтакте
Изобажение предоставлено «Собака.ru» командой ВКонтакте
Изобажение предоставлено «Собака.ru» командой ВКонтакте
Изобажение предоставлено «Собака.ru» командой ВКонтакте

Как рассказали «Собака.ru» в команде ВКонтакте, основная философия реновации — расширение и модернизация офисной площади с упором на технологичность и сохранение исторического наследия здания. В рамках реновации были открыты новые рабочие пространства и места отдыха, улучшена инфраструктура, обновлены мебель и оборудование. Для повышения комфорта сотрудников в офисе появились передовые системы шумоподавления, эргономичные рабочие пространства, хот-дески, шумоизоляционные пространства для телефонных звонков, новые переговорные и мягкие зоны.

Изобажение предоставлено «Собака.ru» командой ВКонтакте
Изобажение предоставлено «Собака.ru» командой ВКонтакте
Изобажение предоставлено «Собака.ru» командой ВКонтакте
Изобажение предоставлено «Собака.ru» командой ВКонтакте
Изобажение предоставлено «Собака.ru» командой ВКонтакте
Изобажение предоставлено «Собака.ru» командой ВКонтакте
Изобажение предоставлено «Собака.ru» командой ВКонтакте
Изобажение предоставлено «Собака.ru» командой ВКонтакте
Изобажение предоставлено «Собака.ru» командой ВКонтакте
Изобажение предоставлено «Собака.ru» командой ВКонтакте
Изобажение предоставлено «Собака.ru» командой ВКонтакте

За проект — от его концепции до строительных и инженерных работ — отвечала компания Pridex. По словам управляющего директора Дмитрия Вишнякова, создавая «инновационное рабочее пространство», проектировщики стремились также бережно сохранить архитектурное наследие и тем самым вдохнуть в него новую жизнь. Так получилось «сбалансированное функциональное пространство, которое в первую очередь нацелено на развитие человеческого потенциала».

«За девять месяцев была проделана огромная работа: расширена общая площадь офиса, улучшены условия для работы, открылась одна из самых знаковых локаций Дома Зингера — атриум. Также мы открыли спортзал, массажный кабинет, новые кофе-поинты с фреш-баром и лаундж-зону с библиотекой и видеоиграми. Благодаря реновации офис в Доме Зингера стал таким же технологичным, как и другие офисы соцсети в Санкт-Петербурге, но при этом сохранил дух и облик одного из самых узнаваемых зданий города», — отметила HR-директор ВКонтакте Юлия Брук.

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