Археологи нашли руины каменной церкви Смоленской иконы Божией Матери архитектора Джакомо Кваренги

В июне 2023 года археологической экспедицией Научно-исследовательского центра «Актуальная археология» проводили разведочные археологические работы на земельном участке: «Транспортная развязка на КВЦ «Экспофорум» в районе реки Пулковки».

По историческим данным известно, что церковь была прямоугольной формы с одной апсидой у восточной стены и с небольшим входным выступ-портиком с двумя колокольнями над ним.

По историческим данным известно, что церковь была прямоугольной формы с одной апсидой у восточной стены и с небольшим входным выступ-портиком с двумя колокольнями над ним.

Кроме того, недалеко от памятного знака, непосредственно у границы предполагаемых стен церкви археологи нашли два гранитных надгробия. Их отнесли, предположительно, к концу XIX века.

Теперь объект археологии «Руинированные остатки каменной церкви Смоленской иконы Божьей Матери, архитектор Дж. Кваренги, 1785 г.» включен в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Первые упоминания о церкви иконы Смоленской Божией Матери в селе Большое Пулково относятся к 1749 году. Каменный храм по проекту Джакомо Кваренги заложили в 1783 году. В 1938 году Смоленскую церковь закрыли, а в 1943 году ее разрушили.

При строительстве комплекса зданий Экспофорум была возведена копия церкви Смоленской иконы Божьей Матери, которая находится примерно на 80 метрах южнее исторического фундамента. В КГИОП отметили, что находка расположена в зоне дорожной инфраструктуры, и восстановить на данной территории невозможно. Но при строительстве дороги остатки храма сохранят в качестве объекта археологического наследия.