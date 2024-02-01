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Реставрации

Археологи нашли руины каменной церкви Смоленской иконы Божией Матери архитектора Джакомо Кваренги

Специалисты нашли обширные фрагменты пола внутреннего помещения храма, вымощенные керамической плиткой (плитка, предположительно, конца XIX века), часть известкового фундамента, часть восточной стены и незначительный фрагмент южной, частично обрушенный подвал храма с арочными кирпичными сводами.

Научно-исследовательский центр «Актуальная археология»
Научно-исследовательский центр «Актуальная археология»

В июне 2023 года археологической экспедицией Научно-исследовательского центра «Актуальная археология» проводили разведочные археологические работы на земельном участке: «Транспортная развязка на КВЦ «Экспофорум» в районе реки Пулковки».

По историческим данным известно, что церковь была прямоугольной формы с одной апсидой у восточной стены и с небольшим входным выступ-портиком с двумя колокольнями над ним.

По историческим данным известно, что церковь была прямоугольной формы с одной апсидой у восточной стены и с небольшим входным выступ-портиком с двумя колокольнями над ним.

Кроме того, недалеко от памятного знака, непосредственно у границы предполагаемых стен церкви археологи нашли два гранитных надгробия. Их отнесли, предположительно, к концу XIX века.

Теперь объект археологии «Руинированные остатки каменной церкви Смоленской иконы Божьей Матери, архитектор Дж. Кваренги, 1785 г.» включен в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Первые упоминания о церкви иконы Смоленской Божией Матери в селе Большое Пулково относятся к 1749 году. Каменный храм по проекту Джакомо Кваренги заложили в 1783 году. В 1938 году Смоленскую церковь закрыли, а в 1943 году ее разрушили.

При строительстве комплекса зданий Экспофорум была возведена копия церкви Смоленской иконы Божьей Матери, которая находится примерно на 80 метрах южнее исторического фундамента. В КГИОП отметили, что находка расположена в зоне дорожной инфраструктуры, и восстановить на данной территории невозможно. Но при строительстве дороги остатки храма сохранят в качестве объекта археологического наследия.

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