Финляндский вокзал со шпилем в стиле ампир и площадь у Смольного в духе Древнего Рима — каким Ленинград мог стать после блокады

Февраль 1942 года, Ленинград только выходит из первой и самой страшной блокадной зимы и подсчитывает потери. В городе от истощения, болезней и бомбежек каждый день умирают тысяч человек. Тем не менее специалисты уже начинают думать о том, как город будет восстанавливаться после войны. Для этого создаются специальные архитектурные мастерские.

«Это может показаться странным, — рассказывает «Собака.ru» сотрудница КГИОП Юлия Бахарева, — судьба города была все еще непонятна, допускалась возможность штурма. Например, на площади Ломоносова была огневая точка в подвале, то есть предполагалось, что при худшем развитии событий немцы могут дойти сюда. Но уже начинается эта деятельность, причем речь идет не только о планах аварийных работ или даже о проектах восстановления. Архитекторы думают о развитии города после войны. Первые предложения о том, каким должен стать облик Ленинграда в будущем, были направлены в Ленгорисполком главным архитектором города Николаем Барановым в мае 1942 года. Это уже обращение в Горсиполком с подготовленными предложениями».

Тот факт, что архитекторы озаботились планами восстановления города еще даже до прорыва блокады, легко объясним. Ленинград постоянно подвергался нещадным обстрелам: жилые дома, энергетические подстанции, госучреждения получали повреждения, а стало быть, нужно было срочно решать, что из этого следовало восстанавливать в первую очередь, а что подлежало сносу. И в каждом случае ответ на этот вопрос был далеко не таким однозначным.

«Исходили именно из будущего, — продолжает Юлия Бахарева из КГИОП. — Надо помнить, что еще в 1939 году был принят новый генплан города, который подразумевал реконструкцию Ленинграда. Война отложила его реализацию, но он действовал. Соответственно, зачем восстанавливать разбомбленный дом, если его все равно планировали снести. Это была нормальная практика и в стране, и в целом в Европе — разрушенные города после войны восстанавливали с учетом разрушений, которые позволяли вносить корректировки и размещать новые необходимые объекты: парки, инфраструктуру, общественные здания».