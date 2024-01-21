Началась разработка плана по восстановлению вокзала в Царском Селе

«Царскосельский вокзал связан с важными страницами истории России. Он имеет высокую архитектурную ценность. В здании сохранились уникальные росписи», — сказано в сообщении пресс-службы Смольного.

Восстанавливать здание вокзала собираются за счет привлеченных средств. Сейчас идет подготовка проекта реставрации здания, которое включено в перечень объектов культурного наследия федерального значения. На заседании также обсудили варианты приспособления вокзала для современного пользования. Сам павильон не использовали по назначению с 30-х годов прошлого века.

Здание павильона в Царском Селе, построили в 1912 году. Там же располагалась постоянная резиденция императорской семьи. Вокзал стилизовали под древнерусскую архитектуру: были элементы резьбы по белому камню, двуглавые орлы, шатровые кровли, а на сводах здания — росписи в старинной клеево-темперной технике.

После 1917 года здание передали под общежитие работников Путевого ремонтно-механического завода. Никаких ремонтных работ не проводили с 1930-х годов прошлого века. Реставрацию здания планировали провести к 300-летию Царского Села (2010 год). Но никаких работ там не проводили. А с января 2024 года начали консервировать здание.