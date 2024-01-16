18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

На реставрацию части фасада Исаакиевского собора потратят более 100 млн рублей

Работы должны завершить к 9 декабря 2025 году. Порядка 25 млн рублей выделят уже в этом году. СПб ГБУК «Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор"» разметил конкурс на реставрацию фасада северо-западного каре на сайте госзакупок.

Shutterstock.com (g_reg)

Подрядчик должен закончить работы к 9 декабря 2025 года. Начальная цена контракта стартует с 107,5 млн рублей, 25 млн выделят в этом году, остальные 82,5 млн — в 2025-м.

«Приобретение и доставка материала — камня — осуществляется за счет заказчика. Необходимый объем данного материала определяется после демонтажа каменных блоков», — сказано в конкурсной документации.

В прошлом году на реставрацию собора собирались потратить 250 млн рублей. В 2023 году проводили восстановление монументальной живописи северо-восточного придела, лепные поверхности и искусственный мрамор, а также должны были приступить к работам на фасадной части барабана.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: