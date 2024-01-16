На реставрацию части фасада Исаакиевского собора потратят более 100 млн рублей

Подрядчик должен закончить работы к 9 декабря 2025 года. Начальная цена контракта стартует с 107,5 млн рублей, 25 млн выделят в этом году, остальные 82,5 млн — в 2025-м.

«Приобретение и доставка материала — камня — осуществляется за счет заказчика. Необходимый объем данного материала определяется после демонтажа каменных блоков», — сказано в конкурсной документации.

В прошлом году на реставрацию собора собирались потратить 250 млн рублей. В 2023 году проводили восстановление монументальной живописи северо-восточного придела, лепные поверхности и искусственный мрамор, а также должны были приступить к работам на фасадной части барабана.