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Реставрации

На Никольской площади закончили реставрацию колокольни Николо-Богоявленского Морского собора

Работы на памятнике федерального значения проводили с 2021 года. За это время привели в порядок деревянную часть колокольни, крест на колокольне, конструкции куполов, перекрытия и многое другое.

Пресс-служба КГИОП
Пресс-служба КГИОП
Пресс-служба КГИОП

По данным пресс-служба КГИОП, 54-метровую колокольню построили в стиле елизаветинского барокко в 1758 году по проекту архитектора Саввы Ивановича Чевакинского. Последний раз полноценную реставрацию делали в 1956 году. После этого проводили только косметические ремонтно-реставрационные работы.

«В ходе нынешних работ выявлено множество скрытых конструктивных особенностей. Деревянные конструкции куполов, перекрытий, шпиля, фонарика, конструкции колон, профилированных тяг, цоколя позволили реставраторам в процессе производства работ изучить строительную историю памятника», рассказали в КГИОП.

Также большую работу провели на деревянной части колокольни. Деревянную конструкцию фонаря специалисты считают большой редкостью — это одна из старейших деревянных конструкций в Петербурге.

Крест колокольни изготавливали на железоделательных заводах Демидова. Реставрацию проводили в мастерских. Крест разбирали и приводили в порядок медную облицовку, очищали от коррозии стального остова креста и наносили позолоту.

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