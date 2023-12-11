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Реставрации

В Петербурге археологи раскопали остатки допетровских сооружений города Ниена

Сейчас полевые работы на территории выявленного объекта археологического наследия «Центральная часть города Ниена (Охта 2): культурный слой» в Красногвардейском районе завершены. Археологи нашли более 50 тысяч элементов археологического материала, относящихся как минимум к началу XVII века.

ИИМК РАН

Раскопки шведского города Ниен вели у гостиницы «Охтинская» в Петербурге. Там планируют возвести жилье для Верховного суда. В комитете по охране памятников отметили, что раскопки проводили сотрудники Института истории материальной культуры РАН.

Общая площадь составляет более 8 тысяч квадратных метров. Из наиболее ранних находок — остатки фортификационных сооружений. Их возраст приписывают к тому времени, когда территория была в составе Шведского государства.

Особый интерес археологов — остатки каменной постройки из доломитизированного известняка конца XVII века. К более позднему этапу относятся мощенные булыжником улицы (они носили названия Грудина и Георгиевская) и фундамент конюшни XIX века.

Находки законсервировали и включили в границы памятника археологии. Их будут учитывать при строительстве жилья.

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