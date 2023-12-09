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Реставрации

Здание консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге отреставрировано на 70%

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При пожаре не пострадали помещения, находящиеся на ремонте. Основным негативным последствием пожара подрядчик назвал осевшую копоть.

Фото: Константин Крылов

Степень готовности здания Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, которое несколько лет находится на реставрации оценили на 70%. По словам представителей подрядчика, пожар не затронул важных объектов. «Наши специалисты занимаются устранением последствий возгорания, отмывают стены от копоти. Сейчас мы начинаем возведение лесов на пострадавшем участке фасада. Из 8 тыс. кв. м общей фасадной площади пострадало от копоти всего лишь около 200 м», — приводит цитату директор по корпоративным коммуникациям «Политехстрой» Сергея Рыбака ТАСС.

«Ключевые реставрационные локации - такие, как Малый зал Глазунова, Домовая церковь, Парадная лестница - они остались нетронутыми ни огнем, ни копотью. То же самое можно сказать о ключевой локации строительной - Большом зале Рубинштейна, там сейчас тоже полным ходом идут работы», — добавил Рыбак.

Напомним, что пожар в здании консерватории вспыхнул в среду, 6 декабря. В нашем материале мы подробно рассказывали каков объем разрушений, и как пожарные боролись с огнем.

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