Флигель в центре Гостиного двора собираются сдать под общепит и досуг

Право субаренды флигеля на Невском проспекте 35Д выставили на торги. Это самое большое отдельно стоящее здание посреди Гостиного двора, его площадь составляет порядка 640 квадратных метров и еще 90 квадратных метров — прилегающая территория.

Здание, выставленное на торги, как памятник архитектуры не охраняется. Предполагалось, что на месте этой постройки должен был появиться сад с прудами, согласно не воспроизведенной концепции от архитектурной мастерской «Студия 44», пишет «Деловой Петербург».

Отмечается, что весь Гостиный двор вместе с флигелем находится в собственности города, но с 2000 года его арендует АО «Большой Гостиный двор» (БГД). Эта компания и объявила аукцион на субаренду.

Постройку планируют сдать «для размещения предприятия общественного питания, для организации развлечений, предоставления услуг в сфере культурно–развлекательного досуга клиентов». В обязанности субарендатора также включены ремонтные работы во флигеле. На это должны потратить не менее 20 млн рублей. При этом договор предлагают заключить на 5 лет, и при этом у «Большого Гостиного двора» нет обязанности его продлевать.