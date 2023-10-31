Флигель в центре Гостиного двора собираются сдать под общепит и досуг

Помимо этого, субарендатор должен отремонтировать это здание. По предварительным подсчетам, в работы вложат не менее 20 млн рублей.
Право субаренды флигеля на Невском проспекте 35Д выставили на торги. Это самое большое отдельно стоящее здание посреди Гостиного двора, его площадь составляет порядка 640 квадратных метров и еще 90 квадратных метров — прилегающая территория.
Здание, выставленное на торги, как памятник архитектуры не охраняется. Предполагалось, что на месте этой постройки должен был появиться сад с прудами, согласно не воспроизведенной концепции от архитектурной мастерской «Студия 44», пишет «Деловой Петербург».
Отмечается, что весь Гостиный двор вместе с флигелем находится в собственности города, но с 2000 года его арендует АО «Большой Гостиный двор» (БГД). Эта компания и объявила аукцион на субаренду.
Постройку планируют сдать «для размещения предприятия общественного питания, для организации развлечений, предоставления услуг в сфере культурно–развлекательного досуга клиентов». В обязанности субарендатора также включены ремонтные работы во флигеле. На это должны потратить не менее 20 млн рублей. При этом договор предлагают заключить на 5 лет, и при этом у «Большого Гостиного двора» нет обязанности его продлевать.
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