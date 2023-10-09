Посмотрите на то, как проходит реставрация собора Петра и Павла в Петергофе

По одной из версий, место для строительства собора лично определил Александр III, выбрав для этого территорию Царицынского (Ольгина) пруда. В конкурсе на проектирование собора участвовали Леонтий Бенуа, Николай де Рошефор, Александр Семенов и Николай Султанов — его проект в «неорусском» стиле весной 1893 года и выбрал Александр III.

В 1938 году собор был закрыт. Как и другие памятники Петергофа, здание сильно пострадало во время Великой Отечественной войны. После войны храм использовался под склад тары. В 1974-1989 годы велись восстановительные работы, а в 1989-ом собор передали во владение церкви.