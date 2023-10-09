Посмотрите на то, как проходит реставрация собора Петра и Павла в Петергофе

Специалисты работают над восстановлением памятника федерального значения уже 10 лет. По словам председателя КГИОП Сергея Макарова, «работы здесь еще предстоит много, предположительно, на 4-5 лет».
По одной из версий, место для строительства собора лично определил Александр III, выбрав для этого территорию Царицынского (Ольгина) пруда. В конкурсе на проектирование собора участвовали Леонтий Бенуа, Николай де Рошефор, Александр Семенов и Николай Султанов — его проект в «неорусском» стиле весной 1893 года и выбрал Александр III.
В 1938 году собор был закрыт. Как и другие памятники Петергофа, здание сильно пострадало во время Великой Отечественной войны. После войны храм использовался под склад тары. В 1974-1989 годы велись восстановительные работы, а в 1989-ом собор передали во владение церкви.
На сегодняшний день рестораторы восстановили несущую способность всех главок и барабанов конструкции собора, кровлю, центральную большую главу и четыре меленькие главки, а также выполнили реставрацию крестов с восполнением утрат и золочением сусальным золотом. Специалисты принялись за реставрационный ремонт фасадов и восполнение кирпичной кладки, инъектирование трещин, а также восстановление часовни, пристроенной к западному фасаду собора — нее с помощью подъемного крана установлена отреставрированная 800-килограмовая золоченая главка-луковица с крестом.
До конца 2024 года специалистам предстоит выполнить работы по реставрации крыш левого и правого крыльев часовни с малыми шатрами, основного входа в собор и цоколя западной стороны храма. Следующими этапами планируется выполнить реставрацию северной, апсидной и южной частей фасадов собора.
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