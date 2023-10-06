Как бизнесвумен Рада Русских реставрирует заброшенную дачу Месмахера в Шуваловском парке

«Договориться с КГИОП оказалось сложнее, чем с духами: у меня ушла пара лет на то, чтобы разобраться с согласованиями»

«На даче Месмахера в Шуваловском парке частный владелец начал противоаварийные работы», — пестрели летом заголовки в интрнетах. Как ты купила памятник деревянной архитектуры и почему его ремонт откладывался три года?

Стоит начать с того, что дача Месмахера — мой 46‑й объект недвижимости, за реставрацию которого я взялась. Такое вот хобби —найти «убитую» недвижимость и превратить во что‑то прекрасное. Я же закончила Уральский архитектурно‑х удожественный университет, хотя и по специальности «дизайн одежды». Дачу купила так: с моим тогдашним мужем жили в Уфе и любили на выходные прилетать в Петербург. Пока в ночи ждали посадку в самолет, я просматривала «Авито» — за годы моих ремонтов это приложение довольно точно угадывает, что предложить из квартир, антиквариата и винтажа — и мне выпало объявление о продаже с торгов участка с дачей, построенной архитектором Максимилианом Месмахером для своего брата Георга в 1902 году. Неоготика! Я почитала, что ее называют «Желтая дача» и «Дом с привидениями», и тут же сказала: «Покупаю!» Тогда я понятия не имела, что такое обременение в виде охранных обязательств деревянного памятника регионального значения. (Архитектор Максимилиан Месмахер был первым директором училища барона Штиглица и архитектором здания на Моховой, построил дворец великого князя Алексея Алесандровича и состоял в должности штатного архитектора Исаакиевского собора. — ​Прим.​ред.). Меня не остановили даже торги — предыдущий хозяин скончался до вступления в собственность: купил дачу и через месяц утонул. «Понятно, — подумала я: — Дом номер 13, мертвецы и привидения — придется договариваться». Сделала ритуалы — и выиграла торги. Но договориться с КГИОП оказалось сложнее, чем с духами: каждое действие на таком объекте должно быть согласовано, даже за несанкционированный вывоз мусора можно получить уголовную статью. У меня ушла пара лет на то, чтобы во всем разобраться — я ведь не крутой и опытный «Газпром» с целым штатом реставраторов‑специалистов, а дизайнер‑любитель с Урала, архитектор‑самодур. Я долго перебирала строительные команды, которые убеждали, что справятся, а потом съезжали. Кто‑то до этого работал только с кирпичом, кто‑то не знал, как делать кровлю, ведь почти все специалисты по старому фонду — узкопрофильные. Я покупала дачу, чтобы ее спасти, ведь до этого двадцать лет она гнила летом и проседала под тяжестью снега зимой. А меня стали закидывать говном городские активисты — довольно агрессивная, надо сказать, аудитория — за то, что я виновата в разрушении объекта.

Звучит, как тупик.

Так и было, пока меня не спасла Ксения Сидорина (краевед, участница объединения «Гэнгъ», сооснователь фестиваля «Крайкон» и лауреат премии «Собака.ru» «Петербург будущего». — Прим.​ред.). Она дала мне контакты реставрационной компании «Интеф», у которой были сложные реализованные проекты и большой опыт в согласовании — и за полгода мы собрали все документы, сделали противоаварийные работы и теперь можем приступать к самой реставрации. На данный момент я вложила в проект около 23 миллионов, финальная сумма будет около 100–120: считаю, что это справедливые деньги за спасение такой жемчужины архитектуры.

Что будет с дачей после реставрации? Ты планируешь там поселиться, веселясь и хохоча?

Нет, планирую отдать готовое помещение управляющей компании. Я бы хотела, чтобы на первом этаже разместились ресторан с огромной летней террасой, а на втором — хостел с привидениями. А я буду получать роялти. Моей целью было выступить лидером мнений, примером, чтобы сподвигнуть других бизнесменов тратить средства на сохранение культурного наследия и адаптацию его к современной жизни.