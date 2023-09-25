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Реставрации

В лектории музея Анны Ахматовой пройдут лекции об истории градозащитного движения

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Первая встреча из цикла пройдет уже 26 сентября. Лекцию прочитает кандидат исторических наук, заместитель председателя Общества защиты памятников «Старый Петербург» Александр Кононов.

"Собака.ru"/ Валерия Дьячкова

Каждая встреча будет посвящена определенному периоду развития движения за сохранение культурного наследия в Петербурге с конца XIX века до наших дней. Слушатели цикла смогут проследить историю градозащиты от Александра Бенуа и Павла Сюзора до «Живого города» и «группы Сокурова», погрузиться в послевоенную историю восстановления Ленинграда и создания ВООПИК, а также узнать о современной ситуации в градозащитном движении.

На первой встрече «Градозащита как ответ на строительный бум», речь пойдет о зарождении градозащитного движения в конце XIX века. Слушатели узнают о том, как в Петербурге появились первые градостроительные ошибки и как современники решили им сопротивляться. Первую лекцию из цикла проведет кандидат исторических наук, заместитель председателя Общества защиты памятников «Старый Петербург» Александр Кононов.

Лекция «Градозащита как ответ на строительный бум» пройдет в музее Анны Ахматовой, (Литейный проспект, 53, вход через арку в Шереметевский сад) 26 сентября в 18.30. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

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