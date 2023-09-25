В лектории музея Анны Ахматовой пройдут лекции об истории градозащитного движения

Первая встреча из цикла пройдет уже 26 сентября. Лекцию прочитает кандидат исторических наук, заместитель председателя Общества защиты памятников «Старый Петербург» Александр Кононов.
Каждая встреча будет посвящена определенному периоду развития движения за сохранение культурного наследия в Петербурге с конца XIX века до наших дней. Слушатели цикла смогут проследить историю градозащиты от Александра Бенуа и Павла Сюзора до «Живого города» и «группы Сокурова», погрузиться в послевоенную историю восстановления Ленинграда и создания ВООПИК, а также узнать о современной ситуации в градозащитном движении.
На первой встрече «Градозащита как ответ на строительный бум», речь пойдет о зарождении градозащитного движения в конце XIX века. Слушатели узнают о том, как в Петербурге появились первые градостроительные ошибки и как современники решили им сопротивляться. Первую лекцию из цикла проведет кандидат исторических наук, заместитель председателя Общества защиты памятников «Старый Петербург» Александр Кононов.
Лекция «Градозащита как ответ на строительный бум» пройдет в музее Анны Ахматовой, (Литейный проспект, 53, вход через арку в Шереметевский сад) 26 сентября в 18.30. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.
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