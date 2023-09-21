На «Кроншлоте» впервые за всю 319-летнюю историю форта зажгли архитектурную подсветку

На старейшем фортификационном сооружении Кронштадта провели испытание подсветки, также устроили несколько экспериментов, чтобы найти оптимальные параметры света для освещения форта. Специалисты изучали, как тени ложатся на стены, как работают световые приборы и как правильно подбирать спектр яркости света.
Тестовые прогоны проводили, чтобы обеспечить точное и эффективное освещение, которое соответствует архитектурным особенностям объекта. При этом перед испытаниями команда специалистов совместно с архитекторами и инженерами проекта разработала целый сценарий освещения.
«К 2026 году отреставрированный и музеефицированный «Кроншлот» станет доступен для посещения. Мы рассчитываем, что первый кронштадтский форт станет новым центром морского церемониала. Там создается площадка для торжественных мероприятий. Прорабатываем с городом Санкт-Петербургом вопрос открытия на «Кроншлоте» ЗАГСа или, по крайней мере, филиала… Помимо ЗАГСа на «Кроншлоте» появятся музейный комплекс, посвященный истории форта, ресторан, сувенирный магазин и кинотеатр. Архитектурная подсветка повысит привлекательность форта как культурного и туристского объекта. Она будет не просто создавать атмосферу и подчеркивать красоту архитектуры, но фактически превратит «Кроншлот» в произведение светового искусства, еще больше увеличивая его художественную ценность», — рассказала соорганизатор проекта «Остров фортов» Марика Коротаева для «Собака.ru».
По периметру фортификационного сооружения установят более 500 светильников, включая около 200 ламп для Николаевской батареи и 25 светильников для маяков. Проект освещения форта «Кроншлот» включает в себя различные режимы освещения, в том числе «будничный» и «праздничный».
Архитектурную подсветку получат и знаменитые маяки форта — Верхний и Нижний Николаевский, на которых также протестировали световые сценарии. На них полностью завершили реставрацию окон-иллюминаторов и исторических латунных решеток, заменили остекление, в интерьер вернули дубовую отделку, расчистили линзу Френеля, восстановили чугунные ступени, отремонтировали несущий металлокаркас.
Также в пресс-службе «Острова фортов» отметили, что на «Кроншлоте» продолжают проводить реставрационные работы по зданиям форта. Приводят в порядок кладку, устройство монолитного железобетонного пояса и монтируют кровлю в здании Николаевской батареи. В здании на Круглом острове устраиваются полы, перекрытия, идет подготовка к монтажу кровли.
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