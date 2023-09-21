На «Кроншлоте» впервые за всю 319-летнюю историю форта зажгли архитектурную подсветку

Тестовые прогоны проводили, чтобы обеспечить точное и эффективное освещение, которое соответствует архитектурным особенностям объекта. При этом перед испытаниями команда специалистов совместно с архитекторами и инженерами проекта разработала целый сценарий освещения.

«К 2026 году отреставрированный и музеефицированный «Кроншлот» станет доступен для посещения. Мы рассчитываем, что первый кронштадтский форт станет новым центром морского церемониала. Там создается площадка для торжественных мероприятий. Прорабатываем с городом Санкт-Петербургом вопрос открытия на «Кроншлоте» ЗАГСа или, по крайней мере, филиала… Помимо ЗАГСа на «Кроншлоте» появятся музейный комплекс, посвященный истории форта, ресторан, сувенирный магазин и кинотеатр. Архитектурная подсветка повысит привлекательность форта как культурного и туристского объекта. Она будет не просто создавать атмосферу и подчеркивать красоту архитектуры, но фактически превратит «Кроншлот» в произведение светового искусства, еще больше увеличивая его художественную ценность», — рассказала соорганизатор проекта «Остров фортов» Марика Коротаева для «Собака.ru».