В Петербурге завершают реставрацию фасадов особняка Урусова на Литейном проспекте

Выходящий на красную линию застройки Литейного проспекта главный фасад двухэтажного дома выполнен в стиле эклектики c элементами ренессанса и барокко. Удалось восстановить архитектурный облик лицевых и дворовых фасадов в соответствии с историческими материалами, прежде всего, авторскими чертежами архитектора Льва Вендрамини.

Восстановили цоколь из известняка, геометрию и архитектурную форму междуэтажного фриза, отреставрировали все оконные и дверные заполнения, а фасадам вернули исторический бежевый цвет.

«На фасаде, выходящем в сквер Дружбы, воссоздан полностью отсутствовавший известняковый цоколь, восстановлены гладкая кирпичная рустовка стен второго этажа, профиль венчающего карниза второго этажа с «сухариками» на парадной части фасада, пластика и геометрия междуэтажного фриза. Отреставрированы дворовые фасады, в т.ч. восстановлены исторические штукатурные профили венчающих карнизов второго и третьего этажей», — отметили в КГИОП.

Основной декор лицевого фасада — две композиции с путти, с двух сторон поддерживающими картуши — также проходят реставрацию. Четыре фигуры путти демонтировали, их вернут после восстановления в 2024 году. Специалисты будут выполнять деликатную корректировку скульптурной пластики путти, которую значительно исказили в процессе многочисленных ремонтов.

Также на фасад вернули герб герб последних владельцев особняка — рода графов Мусиных-Пушкиных. Проект восстановления герба и короны выполняли на основе исторических геральдических изображений герба Мусиных-Пушкиных и княжеской короны на гербах Любомирских и Урусовых.