В доходном доме Шмидта незаконно демонтировали подлинные оконные рамы

«В дом Шмидта на Перекупном 12/13 — прекрасный образец северного модерна, пришла беда! Там демонтированы подлинные рамы первого этажа из дуба! 11 сентября под вечер были варварски демонтированы и погружены в мусорное пухто два из четырех роскошных витринных деревянных окон. На их место сразу были установлены новые деревянные рамы. И можно было бы как будто успокоиться, получив эту информацию. Но они уже из сосны и форма фрамуги едва ли соответствует демонтированным оригинальным», — сообщает «Живой город».

Активисты считают, что старые рамы были в отличном состоянии и нужно было лишь снять старый слой краски и наложить новый. Они собираются добиваться возвращения исторических окон, хотя шансы на это малы.

После обращения ВООПИиК в КГИОП ответили, что окна в объекте культурного наследия регионального значения «Дом К.К. Шмидта» заменил незаконно. Правообладателю помещения объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области государственной охраны объектов культурного наследия.

«КГИОП готовит заявление в Управление МВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга о преступлении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 243 УК РФ, и пресечении противоправных действий. КГИОП направил обращение в Администрацию Центрального района об организации комиссионного осмотра помещения по факту проведения незаконных работ», — добавили в КГИОП.