18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

В Петербурге проходит реставрация северной части ограды Сада Девятого Января

Поделиться:

Восстанавливают сохранившиеся металлические элементы ограды, а недостающие фрагменты воссоздают по существующим образцам. Решетки почти закончили реставрировать, их будут монтировать на место уже в 2024 году.

Пресс-служба КГИОП

Северный участок ограды на проспекте Стачек находится на реставрации по программе КГИОП. Протяженность северного участка ограды — 157 м. В нее входят металлические секций на кирпичном цоколе с парными павильонами-пропилеями парадного входа в сад. В ней использовали элементы исторической решетки ограды Собственного сада перед Зимним дворцом.

После реставрации северный участок ограды Сада Девятого Января обретет исторический вид, какой был при создании в 1950-х годах. На данный момент в мастерской реставрируют сохранившиеся металлические элементы ограды, а недостающие фрагменты воссоздают по существующим образцам. На массивный каркас на заклепках крепятся накладки в виде цветов и листьев, выкованных вручную.

Уже сейчас восстановили фундамент ограды, цоколь и кладка столбов северного участка ограды. Решетки ограды почти отреставрировали, их будут монтировать в 2024 году. Также приводят в порядок убранство павильонов в стиле «сталинского ампира», в том числе колонны с коринфскими капителями, балюстрады и вазы над карнизом.

«Сад на улице Стачек заложен 1 мая 1920 года, во время одного из первых коммунистических субботников в Ленинграде. Городская партийная организация ВКП(б) приняла решение о том, что сад на «рабочей окраине» города должен быть посвящен памяти рабочих, погибших 9 января 1905 года», — рассказали в пресс-службе КГИОП.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: