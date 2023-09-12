В Петербурге проходит реставрация северной части ограды Сада Девятого Января

Северный участок ограды на проспекте Стачек находится на реставрации по программе КГИОП. Протяженность северного участка ограды — 157 м. В нее входят металлические секций на кирпичном цоколе с парными павильонами-пропилеями парадного входа в сад. В ней использовали элементы исторической решетки ограды Собственного сада перед Зимним дворцом.

После реставрации северный участок ограды Сада Девятого Января обретет исторический вид, какой был при создании в 1950-х годах. На данный момент в мастерской реставрируют сохранившиеся металлические элементы ограды, а недостающие фрагменты воссоздают по существующим образцам. На массивный каркас на заклепках крепятся накладки в виде цветов и листьев, выкованных вручную.

Уже сейчас восстановили фундамент ограды, цоколь и кладка столбов северного участка ограды. Решетки ограды почти отреставрировали, их будут монтировать в 2024 году. Также приводят в порядок убранство павильонов в стиле «сталинского ампира», в том числе колонны с коринфскими капителями, балюстрады и вазы над карнизом.

«Сад на улице Стачек заложен 1 мая 1920 года, во время одного из первых коммунистических субботников в Ленинграде. Городская партийная организация ВКП(б) приняла решение о том, что сад на «рабочей окраине» города должен быть посвящен памяти рабочих, погибших 9 января 1905 года», — рассказали в пресс-службе КГИОП.