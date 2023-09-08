Усадьбу Михайловка под Петергофом сдадут в аренду за 1 рубль

Как пишет «Деловой Петербург», Министерство культуры РФ в начале сентября решило сдать в аренду на 49 лет исторические объекты по адресу: Санкт-Петербургское шоссе, 109. Торги запланированы на 29 сентября, начальная ставка составит 1 рубль, а задаток — 1,7 млн рублей. Шаг аукциона составляет 25 копеек.

Низкую начальную цену ставят из-за того, что победитель аукциона должен будет вложиться в реставрацию в условиях жестких ограничений охранного законодательства. Будущий арендатор должен будет провести работы по сохранению объекта: подготовить проектную документацию в течение 2 лет, завершить реставрацию в течение 7 лет.

Дворец Михаила Николаевича Романова возвели в 1858-1861 годах архитектором Гаральдом Боссе. Во время Великой Отечественной войны усадьбу частично разрушили, но позже восстановили и использовали как пансионат. После 1990-х годов здание забросили, в начале 2000-х годов дворец передали в пользование Высшей школой менеджмента СПбГУ, однако позднее университет отказался от большей части территории. В настоящий момент здания находятся под управлением Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК).