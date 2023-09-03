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Реставрации

На Литейном проспекте восстановили два исторических фонтана

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Во дворе дома номер 51 реконструировали две системы, которые были построены еще в 70-х годах прошлого века. Возобновление их работы планировалось в 2024 году, однако работы завершили на год раньше срока.

Парные фонтаны около театра «На Литейном», построенные в 70-х годах XX века, предложил реконструировать житель соседнего дома. «Не только Петергоф с его каскадами, но и фонтаны в обычных дворах должны быть частью комфортной городской среды, наших общественных пространств. Спасибо специалистам, которые воссоздают фонтаны, всем, кто благоустраивает город», — отмечал губернатор города Александр Беглов.

«Сразу поверить трудно, но комплекс не новый — ему просто подарили вторую жизнь. Заменили чаши, отремонтировали коммуникации и насосы, благоустроили территорию вокруг. Считаю, получилось отлично», — написал в своих социальных сетях председатель ЗакСа Александр Бельский.

По данным Смольного, в 2023 году восстановлено одиннадцать фонтанных комплексов, в следующем году планируется реконструкция еще 20 фонтанов.

Ранее мы рассказывали, что На Университетской набережной в Петербурге появится фонтан к юбилею СПбГУ.

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