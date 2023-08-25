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Реставрации

В Петербурге после реконструкции открыли грузовой терминал Санкт-Петербург — Финляндский

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Ремонт длился в течение пяти лет. В рамках модернизации обновлен парк контейнерных перегружателей, построены новые контейнерные площадки и возведены клиентский модуль и пункт сервисного обслуживания.

Фото: пресс-служба РЖД

Также центр «Финляндский» оборудовали автоматизированной системой управления, которая контролирует процессы регистрации и пропуска машин. Кроме того, система также позволяет отследить прибывающие и убывающие железнодорожные составы и размещенные на них грузы.

«Мы последовательно реализуем программу создания сети современных городских терминалов, отвечающих требованиям безопасности и экологичности», — подчеркнул замглавы РЖД Алексей Шило.

Вчера стало известно, что ВСМ Москва-Петербург планируют запустить в 2028 году. Время в пути между двумя мегаполисами сократится с 4 часов до 2 часов 15 минут. Стоимость строительства в настоящее время оценивается в 1,7 трлн рублей.

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