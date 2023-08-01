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Реставрации

В музее-усадьбе Ильи Репина «Пенаты» отреставрировали беседку «Храм Озириса и Изиды» и колодец «Посейдон»

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Их восстанавливали к 179-летию со дня рождения художника. Реставрацией занимались в музее Академии художеств. Торжественное открытие беседки «Храм Озириса и Изиды» и артезианского колодца «Посейдон» пройдет 5 августа.

Пресс-служба Музея Академии художеств
Пресс-служба Музея Академии художеств
Пресс-служба Музея Академии художеств

Сейчас на территории музея-усадьбы Репина «Пенаты» восстановили все малые архитектурные формы.

Беседка «Храм Озириса и Изиды», расположенная в конце аллеи Пушкина, на площади Гомера, возвели в 1906 году. При жизни Репина в беседке проводили лекции и домашние концерты. Название свое сооружение получило в честь богов Древнего Египта — богини Изиды и бога Озириса, легенду о возрождающих чарах любви которых известный русский востоковед Тураев называл «главным мифом египетской религии, занимающим центральное место во всей культуре египтян», а название это беседке дал сам художник.

Колодец «Посейдон» находится рядом с искусственным прудом «Большой простор». Он представляет собой восьмигранную чашу с тремя ступеньками, спускающимися к пруду. Недалеко от чаши расположена, идущая от артезианской скважины, труба, через которую в чашу колодца поступает вода. А уже после того, как чаша наполняется, жидкость перетекает в искусственный водоем.

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