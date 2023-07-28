Конный клуб через суд обязали отреставрировать исторические конюшни на Крестовском острове

Икс от комитета по охране памятников (КГИОП) удовлетворил Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. В качестве претензии КГИОП указывал неисполнение охранного обязательства в отношении исторического здания.

В решении указано, что если постановление не будет выполняться, то за каждый следующий месяц арендатор будет платить неустойку в 100 тысяч рублей. Помимо этого, неисполнение требований может стать поводом для расторжения договора аренды.

Историческое здание расположено по адресу Крестовский проспект, 20Ж. Конный центр «Простор» арендует эту постройку у города, пишет «Деловой Петербург».