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Реставрации

Конный клуб через суд обязали отреставрировать исторические конюшни на Крестовском острове

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Арендатор АНО «Конный центр «Простор» должен в течение трех лет привести в порядок бывшую баню с прачечной при усадьбе Белосельских-Белозерских на берегу Малой Невки. Эту постройку с 80-х годов прошлого века используется в качестве конюшни.

Shutterstock.com

Икс от комитета по охране памятников (КГИОП) удовлетворил Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. В качестве претензии КГИОП указывал неисполнение охранного обязательства в отношении исторического здания.

В решении указано, что если постановление не будет выполняться, то за каждый следующий месяц арендатор будет платить неустойку в 100 тысяч рублей. Помимо этого, неисполнение требований может стать поводом для расторжения договора аренды.

Историческое здание расположено по адресу Крестовский проспект, 20Ж. Конный центр «Простор» арендует эту постройку у города, пишет «Деловой Петербург».

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