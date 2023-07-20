Под Петербургом в усадьбе психиатра Владимира Бехтерева «Тихий берег» появится семейный музей

«Шесть лет назад нам досталась старинная усадьба «Тихий берег», где проводил каждое лето ученый и психиатр Владимир Бехтерев. Купался в Финском заливе, писал свои труды, встречался с соседями — Серовым, Репиным, Андреевым», — рассказала Наталья Бехтерева в своем telegram-канале.

После завершения работ там откроют семейный музей Бехтеревых, а дом станет пространством для лекций, дискуссий, мастер-классов, тренингов и вечеров, посвященных психологии и исследованию мозга.

Первый День открытых дверей пройдет 29 июля. Подробностей о программе пока нет, но в скором времени обещали поделиться с публикой.