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Реставрации

Под Петербургом в усадьбе психиатра Владимира Бехтерева «Тихий берег» появится семейный музей

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Психотерапевт Наталья Бехтерева вместе с супругом реставрирует усадьбу в поселке Смолячково, которая принадлежала ее прапрадедушке — психиатру Владимиру Михайловичу Бехтереву. Там откроют семейный музей, а первый День открытых дверей проведут уже 29 июля.

«Шесть лет назад нам досталась старинная усадьба «Тихий берег», где проводил каждое лето ученый и психиатр Владимир Бехтерев. Купался в Финском заливе, писал свои труды, встречался с соседями — Серовым, Репиным, Андреевым», — рассказала Наталья Бехтерева в своем telegram-канале.

После завершения работ там откроют семейный музей Бехтеревых, а дом станет пространством для лекций, дискуссий, мастер-классов, тренингов и вечеров, посвященных психологии и исследованию мозга.

Первый День открытых дверей пройдет 29 июля. Подробностей о программе пока нет, но в скором времени обещали поделиться с публикой.

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