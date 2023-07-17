На реставрацию дачи Пушкина в Царском Селе потратят около 40 млн рублей

Всероссийский музей Пушкина разместил на сайте госзакупок открытый конкурс по поиску подрядчика для выполнения работ по реставрации фасадов и кровли. Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 24 июля.

Согласно контракту, организация должна отреставрировать объект культурного наследия федерального значения — дом Китаева, построенный в 1827 году. Там в 1831 году жил и работал поэт Александр Пушкин, а также писал «Сказку о царе Салтане…», «Евгения Онегина и готовил «Повести Белкина» к печати.

«Музей–дача А. С. Пушкина находится в удовлетворительном эксплуатационном состоянии, но требует проведения плановых консервационных мероприятий по сохранению объекта культурного наследия. Посещение дачи А. С. Пушкина возможно, с небольшими ограничениями по организации прохода в садик музея–дачи. Информация об ограничениях будет размещена на официальном сайте музея», — прокомментировали для «Делового Петербурга» в музее.

Согласно информации на сайте госзакупок, на ремонт в этом году выделят до 14,3 млн рублей, в следующем — до 26 млн рублей. Работы поделят на четыре этапа. С момента получения разрешения на проведение работ и до 31 октября должны отреставрировать деревянные конструкции и воссоздать резьбу. С ноября до конца июня 2024 года в музее-даче отремонтируют, отреставрируют и воссоздадут кровлю, в течение июля — фасады.

На последнем этапе, в августе 2024 года, подрядчик должен будет доделать отмостки и гидроизолировать фундамент. Как отметили в пресс–службе музея, помимо работ на даче Пушкина также планируется провести частичную реставрацию Мемориального музея-лицея. Работы приурочат к 225–летию со дня рождения поэта, которое отметят в июне 2024 года.